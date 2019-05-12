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الأحد، 12 مايو 2019 12:39 م
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بالأسماء.. إصابة 7أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالى

الأحد، 12 مايو 2019 11:39 ص
بالأسماء.. إصابة 7أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالى تصادم سيارات - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين، بالكيلو 126، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.

 

واستقبل مستشفى العلمين المركزى، المصابين فى الحادث وهم "محمد محمود على" 21 سنة - من كفر الشيخ- مصاب باشتباه pc وجرح رضى بالجبهة واشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و"محمد غازى عوض" 26 سنة – من كفر الشيخ- مصاب باشتباه pc وكدمه شديدة بالفقرات وكدمات وسجحات، و"محمود غازى عوض" 16 سنة -كفر الشيخ- مصاب اشتباه pc واشتباه كسر بالترقوة اليسرى وجرح رضى بالشفة السفلية وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و"سيد محمد بدران" 24 سنة - من كفر الشيخ- مصاب باشتباه pc واشتباه وكسر بالكاحل الأيسر وجروح متعددة بالكوع الأيمن وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و"الغباشى مصطفى محمد" 42 سنة مصاب باشتباه pc وكسر بالكوع الأيسر وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و"باسم عبد الجواد حسين" 29 سنة - كفر الشيخ- كدمات وسجحات متفرقه بالجسم وياسر احمد محمد "25 سنة"-من مطروح- مصاب باشتباه pc وجرح رضى بالأذن اليسرى وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

 


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