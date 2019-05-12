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بالأرقام.. صادرات مصر لأفريقيا تواصل الصعود آخر 4 سنوات

الأحد، 12 مايو 2019 05:00 ص
بالأرقام.. صادرات مصر لأفريقيا تواصل الصعود آخر 4 سنوات أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى
كتب- إسلام سعيد
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كشفت البيانات التجارية مع دول أفريقيا، زيادة ملحوظة فى الصادرات المصرية للقارة السمراء، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 بنسب ارتفاع ملحوظ، فى حين ثبات ملحوظ للواردات المصرية طوال السنوات، ونرصد بالأرقام واردات وصادرات مصر لأفريقيا فى 4 سنوات.

-حققت الصادرات المصرية لدول أفريقيا 2.8 مليار دولار عام 2015.

- الصادرات المصرية تحقق 2.9 مليار دولار فى 2016.

-ارتفاع الصادرات للعام الثانى حيث سجلت 3.2 مليار دولار 2017.

-الصادارات تحقق صعود كبير فى 2018 لتسجل 4 مليار دولار.

بدوره توقع أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى، أن تحقق صادرات مصر لأفريقيا زيادة ملحوظة فى فى 2019، نتيجة الجهود المبذولة، نتيجة البعثات التجارية ومساعى فتح أسواق دائمة للمنتجات المصرية.

 


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