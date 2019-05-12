انتحار فتاة من الطابق الرابع فى المنوفية بسبب فسخ خطوبتها

المنوفية _محمد فتحى

لقيت فتاة مصرعها بمركز قويسنا بمحافظةالمنوفية، وذلك إثر إلقاء نفسها من الطابق الرابع لمرورها بضائقة نفسية نتيجة فسخ خطوبتها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد، من مصرع فتاة بمركز قويسنا.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ح. ج." 25 عاما، وبها إصابات بالرأس ونزيف بالفم والآذن، وبسؤال والدها 60 عاما على المعاش، ووالدتها 49 عاما ربة منزل، أفادا بأن ابنتهما ألقت نفسها من الطابق الرابع بعد تسببهما فى فسخ خطبتها، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر رقم 4771 إدارى مركز قويسنا، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.