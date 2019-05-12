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المدارس تبدأ غدا تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب

الأحد، 12 مايو 2019 11:45 م
المدارس تبدأ غدا تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب طلاب الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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تسلمت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، على أن تصل المدارس الثانوى صباح اليوم الاثنين.

وتبدأ المدارس الثانوية غدا الاثنين تسليمها للطلاب مباشرة دون أى مقابل مادى، حيث يحصل الطالب على رقم جلوسه مدون على ورقة كرتونية هى جزء من الاستمارة الورقية التى قام الطالب بكتابتها فى المدرسة التابع لها خلال الفترة الماضية.

وعلى الطالب التوقيع فى كشوف المناداة خلال استلامه رقم الجلوس، وإذا تبين أن هناك خلاف أمام اسمه فى المواد التى يؤدى فيها الامتحان والموجودة فى  كشوف المناداة عليه أن يتوجه للمرشد التعليمى فى المدرسة التابع لها.

الجدير بالذكر أن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة تم إعلانها إلكترونيا على موقع الوزارة إلكترونيا ويستطيع الطالب الحصول عليها من خلال الرقم الكودى الخاص به.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 680 ألف طالب امتحاناتهم.

 

 

 

 

 


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