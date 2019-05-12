المجتمعات العمرانية: 14ألف قطعة أرض تم طرحها بمدينة القاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إن الهيئة تتابع بصفة مستمرة موقف تسليم الأراضى بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، وكذا قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، للمواطنين المُخصصة لهم، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة، أن إجمالى عدد قطع الأراضى بمدينة القاهرة الجديدة 14192 قطعة، وعدد القطع المُخصصة بمشروع "بيت الوطن" 7504 قطع، وعدد القطع المُخصصة بالإسكان الأكثر تميزاً 2847 قطعة، وعدد القطع الجاهزة للتسليم 4274 قطعة، وعدد القطع المُسلمة للمواطنين 5456 قطعة، وعدد القطع التى تم إصدار تراخيص بناء لها 276 قطعة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن: الحى الأول به 1307 قطع تم حجزها بمشروع بيت الوطن، وتم تسليم 1149 قطعة منها، وهناك 109 قطع جاهزة للتسليم، وتم إصدار تراخيص البناء لـ86 قطعة، ويضم الحى الثانى 2054 قطعة، تم حجز 1733 قطعة منها بمشروع بيت الوطن، و63 قطعة بالإسكان الأكثر تميزاً، وتم تسليم 1388 قطعة، وتم إصدار تراخيص البناء لـ65 قطعة.

بينما يضم الحى الثالث 1567 قطعة تم حجزها بمشروع بيت الوطن، وتم تسليم 600 قطعة منها، وهناك 85 قطعة جاهزة للتسليم، وتم إصدار تراخيص البناء لـ16 قطعة، ويضم الحى الرابع 3090 قطعة، تم حجز 1966 قطعة منها بمشروع بيت الوطن، و243 قطعة بالأراضى الأكثر تميزاً، وتم تسليم 497 قطعة، وتم إصدار تراخيص البناء لـ14 قطعة، ويضم الحى الخامس 1973 قطعة، تم حجز 1783 قطعة منها بمشروع بيت الوطن، و26 قطعة بالأراضى الأكثر تميزاً، وتم تسليم 197 قطعة، وهناك 1652 قطعة جاهزة للتسليم.

ويضم الحى السادس 1508 قطع، تم حجز 958 قطعة منها بالأراضى الأكثر تميزاً، وتم تسليم 704 قطع، وهناك 806 قطع جاهزة للتسليم، وتم إصدار تراخيص البناء لـ27 قطعة، ويضم الحى السابع 1463 قطعة، تم حجز 681 قطعة بالأراضى الأكثر تميزاً، وتم تسليم 484 قطعة، وهناك 879 قطعة جاهزة للتسليم، وتم إصدار تراخيص البناء لـ32 قطعة، ويضم الحى الثامن 1230 قطعة، تم حجز 876 قطعة بالأراضى الأكثر تميزاً، وتم تسليم 437 قطعة، وهناك 743 قطعة جاهزة للتسليم، وتم إصدار تراخيص البناء لـ26 قطعة.