القطع الموفرة للمياه تقلل الاستهلاك بنسبة 60%.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تعتبر تجربة تركيب القطع الموفرة للمياه أحد أهم المشروعات التى تركز عليها الحكومة فى الوقت الراهن، فى إطار تحقيق الاستراتيجية العامة للدولة وتلبية لمتطلبات الحملة القومية لترشيد استخدامات المياه ومواجهة التحديات المائية الملحة.

وقد أسفرت تجربة تركيب القطع الموفرة فى المصالح الحكومية عن توفير نحو 60% من إجمالى الاستهلاك اليومى، حيث انخفض المعدل من 30 متر مكعب يوميا إلى 12 متر مكعب فقط، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على فواتير الاستهلاك.

التوفير المالى لا يقتصر على فاتورة الاستهلاك فقط بل يمتد ليشمل التوفير فى تكاليف معالجة المياه فى محطات مياه الشرب و فى الطاقة المستهلكة وهو ما ينعكس إيجاباً على البيئة و الحفاظ عليها مما يساهم فى تلبية متطلبات التنمية المستدامة وزيادة الناتج القومي.

وسيتم تعميم استخدام تلك القطع الموفرة فى كافة المنشآت الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية مع مناشدة كافة أطياف المجتمع و مستخدمي المياه جميعاً للمضى قدما فى استخدام تلك التقنية لتعم الفائدة ويتعاظم المردود.