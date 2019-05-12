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الأحد، 12 مايو 2019 12:35 م
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القبض على عاطل وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة فى طنطا

الأحد، 12 مايو 2019 12:20 م
القبض على عاطل وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة فى طنطا أقراص مخدرة - صورة أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من الأقراص المخدره قبل ترويجها على عملائه فى حملة أمنية .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث أول طنطا، والقوه المرافقه له من ضبط "ح م" 34 سنة عاطل سبق اتهامه فى 28 قضية جنائية متنوعة، وبحوزته 140 قرصا مخدرا ، 100 جرام من مخدر الحشيش .

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة .

 


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