الفصل فى زيادة نفقة ابن الفنان طارق الشيخ لـ20 ألف جنيه شهريا.. اليوم

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة استئناف أسرة القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، حكمها فى الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقامة من ابن المطرب الشعبى طارق الشيخ لزيادة مبلغ النفقة الشهرية.

كان مازن طارق الشيخ أقام دعوى طالب فيها أباه بدفع نفقة أقارب بأنواعها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع 3500 ألف جنيه، مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الابن استئنافا على الحكم وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريا، حيث إن أباه ميسور الحال ويتراوح دخله ما بين 500 ألف إلى 600 ألف جنيه شهريا وذلك حسب تحريات المباحث.