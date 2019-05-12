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العثور على جثة جنين داخل كيس قمامة بالوادي الجديد.. والنيابة تنتدب الطب الشرعى

الأحد، 12 مايو 2019 03:40 ص
العثور على جثة جنين داخل كيس قمامة بالوادي الجديد.. والنيابة تنتدب الطب الشرعى مقلب قمامة - ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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عثر عامل نظافة، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، علي جثة  رضيعة، ملقاة داخل كيس قمامة بحي " المحابس" بمدينة الخارجة.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالعثور علي جثة جنين داخل كيس قمامة بمركز الخارجة.

تبين ورود بلاغ من " ح. ع " 30 سنة عامل نظافة ومقيم بمدينة الخارجة، لقسم شرطة الخارجة، يفيد أنه أثناء قيامه بعمله بجمع القمامة بحي " المحابس" وتحديد أمام مدرسة السلام الابتدائية، وخلال تفريغ أحد صناديق القمامة عثر علي كيس بلاستيك بداخلة جثة " جنين" أنثي متوفية، وبها آثار نهش حيواني وزرقة في جميع أجزاء الجسم.

تشكلت فرق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، لفحص الواقعة، وتبين أن الجثة لجنين أنثي غير مكتملة النمو وتبلغ من العمر 35 أسبوع رحمي، بما يعادل عمرها الجنيني داخل الرحم 6 أشهر.

تحرر المحضر رقم 1040 إداري قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق في الواقعة.

وأمر المستشار أحمد السيد، مدير النيابة العامة الجزئية بمركز الخارجة بالوادي الجديد، بانتداب الطبيب الشرعي من محافظة أسيوط، لتحديد سبب الإصابات في الجنين والوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه وبيان عما إذا كانت جري ولادتها حية من عدمه، وهل الولادة طبيعية من عدمه.

 

 

 


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