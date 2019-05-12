video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الإسبانية تضبط 52 مهاجرا خلال محاولتهم تسلق سياج مدينة "مليلية"

الأحد، 12 مايو 2019 07:00 م
الشرطة الإسبانية تضبط 52 مهاجرا خلال محاولتهم تسلق سياج مدينة "مليلية" عناصر من الشرطة الاسبانية
مدريد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، أن نحو 52 مهاجرا تسلقوا السياج حول مدينة "مليلية" الإسبانية قادمين من المغرب.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية فى مليلية - وفقا لما ذكره موقع (ذا لوكال) الإسبانى - "إن ضابط وأربعة مهاجرين أصيبوا بإصابات طفيفة جراء قيام مجموعة من المهاجرين بتسلق السياج العالى للمدينة فجر اليوم".

ويحاول معظم المهاجرين الوصول إلى إسبانيا بواسطة قوارب صغيرة فى البحر المتوسط أو عبر البر من خلال المقاطعتين الإسبانيتين الواقعتين فى أفريقيا.

يذكر أن طبيعة إسبانيا القريبة من المغرب جعل منها هدفا لكافة المهاجرين الذين يريدون الوصول إلى أوروبا، حيث أصبحت النقطة الرئيسية للعبور إلى أوروبا بعدما وصل إليها عبر البحر 60 ألف مهاجر على مدار العام الماضي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 12 من الشرطة الأسبانية فى اشتباكات مع مؤيدين لانفصال كتالونيا

الشرطة الإسبانية تعتقل 83 شخصا فى مزاعم التلاعب بنتائج مباريات التنس

الشرطة الإسبانية تصادر 3 طن من الحشيش وتعتقل 42 شخصا خلال عمليتى دهم

أخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار اليوم

أخبار اسبانيا

اسبانيا

الشرطة الإسبانية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة