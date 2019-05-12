الشرطة الإسبانية تضبط 52 مهاجرا خلال محاولتهم تسلق سياج مدينة "مليلية"

مدريد أ ش أ

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، أن نحو 52 مهاجرا تسلقوا السياج حول مدينة "مليلية" الإسبانية قادمين من المغرب.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية فى مليلية - وفقا لما ذكره موقع (ذا لوكال) الإسبانى - "إن ضابط وأربعة مهاجرين أصيبوا بإصابات طفيفة جراء قيام مجموعة من المهاجرين بتسلق السياج العالى للمدينة فجر اليوم".

ويحاول معظم المهاجرين الوصول إلى إسبانيا بواسطة قوارب صغيرة فى البحر المتوسط أو عبر البر من خلال المقاطعتين الإسبانيتين الواقعتين فى أفريقيا.

يذكر أن طبيعة إسبانيا القريبة من المغرب جعل منها هدفا لكافة المهاجرين الذين يريدون الوصول إلى أوروبا، حيث أصبحت النقطة الرئيسية للعبور إلى أوروبا بعدما وصل إليها عبر البحر 60 ألف مهاجر على مدار العام الماضي.