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الثلاثاء.. الكاتدرائية تنظم دورة تدريبية للكهنة الجدد بمعهد الرعاية والتربية

الأحد، 12 مايو 2019 01:00 ص
الثلاثاء.. الكاتدرائية تنظم دورة تدريبية للكهنة الجدد بمعهد الرعاية والتربية البابا تواضروس الثانى - الكاتدرائية
سارة علام
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ينظم معهد الرعاية والتربية بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دورة تدريبية للآباء الكهنة تحت عنوان "البناء الداخلى للكاهن".
 
وتستمر الدورة التدريبية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لمدة ستة أسابيع ويشارك فيها 140 كاهنًا، من كنائس القاهرة والإيبارشيات.
 
ويحاضر في الدورة من الأساقفة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة والأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة.
 
يأتى عقد دورة "البناء الداخلى للكاهن" في إطار المهمة الرئيسية التى يتولاها المعهد، وهى إعداد وتأهيل الآباء الكهنة وصقل خبراتهم لمساعدتهم على أداء دورهم الرعوى بكفاءة وفاعلية.
 

 


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