الإنتاج الحيوانى ببورسعيد: طرح اللحوم البلدى بأسعار تنافسية بمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"

قال الدكتور وليم سعيد جندى مدير مشروع محافظة بورسعيد للإنتاج الحيوانى خلال تصريح لـ"اليوم السابع" طرح اللحوم البلدية بمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" من خلال 8 منافذ ثابتة و6 آخرين متحركة تجوب الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

وأضاف وليم أن أسعار اللحوم البلدية التى تباع بمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة تبدأ من 80 لـ90 جنيها وهى أسعار غير متوفرة لدى محلات الجزارة وغيرها من القطاع الخاص.

وفى سياق متصل أكد وليم أن المشروع يساهم فى زيادة الإنتاج الحيوانى، فضلا أنه استطاع توفير الخراف الحية بإجمالى 600 خروف أوزان متنوعة تمهيدا لطرحها خلال عيد الأضحى فضلا عن توفير 600 آخرين من عجول الأضاحى "جاموس وأبقار" للمربين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

من جانبه أكد أن مشروع الإنتاج الحيوانى بالمحافظة يلبى احتياجات الجمعيات الفئوية والمساجد من اللحوم البلدية المعبئة وبأسعار تعاونية.

من جهة أخرى أكد الدكتور وليم جندى مدير المشروع أن محطة التسمين تستوعب كافة العجول "المستوردة" بأنواعها الواردة عن طريق البواخر بطاقة استعابية تصل لــ8000 آلاف رأس بعد موافقة وزارة الزراعة لتفعيل أعمال الحجر البيطرى على العجول أثناء فترة التحفظ عليها وتغذيتها ورعايتها.

وأضاف وليم أن المشروع يستكمل أعمال التربية بعد رفع فترة الحجر التى تصل فترة لـ45 يوما حتى يتسنى له سد كافة احتياجات المحافظات المجاورة.