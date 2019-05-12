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الأحد، 12 مايو 2019 01:18 ص
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ويناشد الالتزام بالمدة الزمنية للاعلانات..

"الأعلى للإعلام": انخفاض مشاهد العنف غير المبرر والإيحاءات فى دراما رمضان

الأحد، 12 مايو 2019 12:51 ص
"الأعلى للإعلام": انخفاض مشاهد العنف غير المبرر والإيحاءات فى دراما رمضان المجلس الاعلى للاعلام -صورة ارشيفية-
كتب محمد السيد
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أكدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،أن مؤشرات تقارير لجنة الرصد حول أداء الشاشات فى الأيام الماضية ومنذ بداية شهر رمضان وتشمل الدراما والبرامج والاعلانات كشفت عن انخفاض المخالفات فى دراما رمضان هذا العام عن العام الماضى بصورة ملحوظة.

وأضافت لجنة الدراما أن الانخفاض شمل انخفاض فى مشاهد العنف غير المبرر والايحاءات المسيئة ومشاهد التدخين وتعاطى المخدرات وذلك بنسب متفاوتة ،مؤكدة أن أغلب ملاحظات تقارير الرصد حول 25 مسلسلا تأتى فى استخدام الفاظ وعبارات سوقية و بشكل متكرر و غير مبرر فى أربعة مسلسلات وأنه تقرر ارسال انذارات الى جميع الشاشات التى تبث المسلسلات الاربعة لحذف الالفاظ المتبذلة و اذالة المشاهد التى تتضمن ألفاظا سوقية أو ايحاءات مسيئة تخدش الحياء تم اقحامها بلا مبرر جوهرى فى العمل الدرامى.

وأشارت الى أنه تقرر أن يتم الزام الشاشات باذالة الالفاظ المبتذلة من على المواقع الالكترونية التابعة لها ،مشددة على ضرورة الالتزام بلائحة المعايير الصادرة عن المجلس فى هذا الشأن .

من جانبه، أعلن أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن انخفاض نسبة المخالفات فى دراما، وإعلانات رمضان هذا العام ،مضيفا أن عددا كبيرا من وسائل الإعلام التزمت بالمدة المحددة للإعلانات سوى عدد قليل منهم غير ملتزم بالمدة .

وأضاف أحمد سليم فى تصريحات له، أنه سيتم مخاطبة كافة وسائل الاعلام مرة أخرى للالتزام بالمدة الزمنية للإعلانات، وهى 3 فواصل إعلانية خلال العمل الدرامى، وألا تزيد مدة الإعلانات عن 12 دقيقة .

 

 

 


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