video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر الشريف يعلن عن حاجة لشغل 43 وظيفة قيادية

الأحد، 12 مايو 2019 03:42 م
الأزهر الشريف يعلن عن حاجة لشغل 43 وظيفة قيادية مشيخة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل وظائف قيادية؛ طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالي:

أولًا- المستوى الوظيفى "العالية":

  1. رئيس الإدارة المركزية للخِدْمات
  2. رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والحسابات
  3. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية
  4. رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية "القليوبية"
  5. رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية "الفيوم"
  6. رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمدن والإعاشة
  7. رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية "دمياط"

ثانيًا- المستوى الوظيفى "مدير عام":

  1. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة للعلوم الدينية والعربية (دمياط)
  2. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (الإسكندرية)
  3. مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية (الغربية)
  4. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (شمال سيناء)
  5. مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (سوهاج)
  6. مدير عام الإدارة العامة للمطبوعات
  7. مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (قنا)
  8. مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (المنوفية)
  9. مدير عام الإدارة العامة للتوجيه العام
  10. مدير عام الإدارة العامة لديوان المظالم
  11. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (البحيرة)
  12. مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (كفر الشيخ)
  13. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى المنيا
  14. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (الوادى الجديد)
  15. مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (القاهرة)
  16. مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (بورسعيد)
  17. مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية (المنوفية)
  18. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة للعلوم الدينية والعربية (السويس)
  19. مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر
  20. مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية لمنطقة القاهرة الأزهرية
  21. مدير عام الإدارة العامة للتعليم النوعى
  22. مدير عام الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات
  23. مدير عام الإدارة العامة لمكتب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
  24. مدير عام الإدارة العامة لسكرتارية مكتب شيخ الأزهر
  25. مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (الأقصر)
  26. مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوى المنصورة
  27. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (الغربية)
  28. مدير عام الإدارة العامة لتقويم الأداء
  29. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (كفر الشيخ)
  30. مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (قنا)
  31. مدير عام الإدارة العامة لشئون الخريجين
  32. مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (دمياط)
  33. مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (المنيا)
  34. مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوى بنها
  35. مدير عام الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الأجهزة والحاسبات الإلكترونية
  36. مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (الوادى الجديد)

وجاء فى البيان أنه للإطلاع على اشتراطات شغل هذه الوظائف، موضحة بلوحة الإعلانات بمقر ديوان مشيخة الأزهر الشريف بحديقة الخالدين بالدراسة. وعلى السادة المتقدمين استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية بمشيخة الأزهر، أو الإدارة العامة للشئون الوظيفية، أو عبر الموقع الالكترونى.

 

ويرفق به: بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها، وبيان مستقل عن اقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم إليها. عدد 6 صور شمسية حديثـة ـ صورتين من بطاقة الرقم القومي.

 

وتُقدَّم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بسكرتارية مكتب شيخ الأزهر بمقر المشيخة بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة لمدة شهر، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13/5/2019م وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 13/6/2019م، ولن يُلتفت إلى الطلبات غير المـستوفاة للمسـتندات المطلوبة، أو التى تَرِد بالبريد، أو التى تُسلَّم قبل أو بعد الميعاد المحدد للإعلان .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة تستقبل متدربين من 26 دولة منها الصين وألمانيا

منظمة خريجى الأزهر تدين الحادث الإرهابى ببغداد..وتؤكد: الإرهاب لا دين له

الازهر

الازهر الشريف

جامعه الازهر

الجامع الازهر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار الازهر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة