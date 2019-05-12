الأزهر الشريف يعلن عن حاجة لشغل 43 وظيفة قيادية

كتب لؤى على

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل وظائف قيادية؛ طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالي:

أولًا- المستوى الوظيفى "العالية":

رئيس الإدارة المركزية للخِدْمات رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والحسابات رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية "القليوبية" رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية "الفيوم" رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمدن والإعاشة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية "دمياط"

ثانيًا- المستوى الوظيفى "مدير عام":

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة للعلوم الدينية والعربية (دمياط) مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (الإسكندرية) مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية (الغربية) مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (شمال سيناء) مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (سوهاج) مدير عام الإدارة العامة للمطبوعات مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (قنا) مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (المنوفية) مدير عام الإدارة العامة للتوجيه العام مدير عام الإدارة العامة لديوان المظالم مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (البحيرة) مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (كفر الشيخ) مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى المنيا مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (الوادى الجديد) مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (القاهرة) مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (بورسعيد) مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية (المنوفية) مدير عام الإدارة العامة لمنطقة للعلوم الدينية والعربية (السويس) مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية لمنطقة القاهرة الأزهرية مدير عام الإدارة العامة للتعليم النوعى مدير عام الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات مدير عام الإدارة العامة لمكتب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مدير عام الإدارة العامة لسكرتارية مكتب شيخ الأزهر مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (الأقصر) مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوى المنصورة مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (الغربية) مدير عام الإدارة العامة لتقويم الأداء مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (كفر الشيخ) مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (قنا) مدير عام الإدارة العامة لشئون الخريجين مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (دمياط) مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (المنيا) مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوى بنها مدير عام الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الأجهزة والحاسبات الإلكترونية مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (الوادى الجديد)

وجاء فى البيان أنه للإطلاع على اشتراطات شغل هذه الوظائف، موضحة بلوحة الإعلانات بمقر ديوان مشيخة الأزهر الشريف بحديقة الخالدين بالدراسة. وعلى السادة المتقدمين استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية بمشيخة الأزهر، أو الإدارة العامة للشئون الوظيفية، أو عبر الموقع الالكترونى.

ويرفق به: بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها، وبيان مستقل عن اقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم إليها. عدد 6 صور شمسية حديثـة ـ صورتين من بطاقة الرقم القومي.

وتُقدَّم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بسكرتارية مكتب شيخ الأزهر بمقر المشيخة بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة لمدة شهر، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13/5/2019م وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 13/6/2019م، ولن يُلتفت إلى الطلبات غير المـستوفاة للمسـتندات المطلوبة، أو التى تَرِد بالبريد، أو التى تُسلَّم قبل أو بعد الميعاد المحدد للإعلان .