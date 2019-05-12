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استطلاع: الدعم لحزب "بريكست" بانتخابات أوروبا أكثر من المحافظين والعمال معا

الأحد، 12 مايو 2019 11:45 ص
استطلاع: الدعم لحزب "بريكست" بانتخابات أوروبا أكثر من المحافظين والعمال معا نايجل فاراج وتيريزا ماى وجيريمى كوربين
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الأوبرزرفر" البريطانية إن سياسيين كبار فى حزب المحافظين والعمال أصدروا دعوات كثيرة إلى ناخبيهم للحصول على دعمهم فى انتخابات البرلمان الأوروبى، المقررة فى 23 مايو الجارى، بعد أن أظهر استطلاع جديد أن الدعم لحزب نايجل فاراج "بريكست" ارتفع إلى مستوى أعلى من الحزبين الرئيسيين مجتمعين.
 
 
وقال 34% من البريطانيين الذين استطلعت آرائهم فى استطلاع أجرته صحيفة "الاوبزرفر" أنهم سيصوتون لحزب "بريكست"،  عندما سئلوا عن الكيفية التى يعتزمون التصويت بها فى 23 مايو، مع تراجع الدعم لحزب "العمال" إلى 21% فى الوقت الذى انهار فيه التأييد لحزب "المحافظين" إلى 11% فقط. 
 
 
وأضافت الصحيفة أنه من المشئوم بالنسبة لتيريزا ماى، زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء ، أن نسبة تأييد المحافظين فى الانتخابات الأوروبية الآن أقل من ثلث النسبة لصالح حزب فاراج، فضلا عن أنها أقل من تلك التى حظى بها حزب  الديمقراطيين الليبراليين الذين حصلوا على 12% نسبة دعم. 
 
 
يشير الاستطلاع إلى أن حزب "بريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، الذى تم إطلاقه الشهر الماضى فقط، فى طريقه الآن لتحقيق نصر مذهل، وسيستخدمه رئيس الحزب فاراج لتعزيز حجته بأن المملكة المتحدة يجب أن تترك الاتحاد الأوروبي على الفور دون اتفاق، وهو ما يخشاه نواب الأحزاب الرئيسية.

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