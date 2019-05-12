أهمها ثبات الحصة المائية من النيل.. 5 حقائق حول حقيقة الوضع المائى فى مصر

تمثل المياه فى مصر أهم ركائز الأمن القومى والتنمية المستدامة فى كل مناحى الحياة للشعب المصرى، وفرضت التحديات علينا العمل الدءوب ومضاعفة الجهود نحو تبنى سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولى وتكاملى، وتنفيذ برامج توعوية لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها بمشاركة المنتفعين والقطاع الخاص.





ويرصد اليوم السابع فى التقرير التالى 5 حقائق حول حقيقة الوضع المائى فى مصر: