وفاة ملاحظ بلجنة الشهادة الإعدادية بالشرقية

توفى مراقب لجنة الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق للشهادة الإعدادية خلال تأدية عملة فى أول يوم امتحانات.

وقال الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه خلال تواجد المراقب أحمد زهران فى اللجنة سقط مغشيًا عليه، وبالكشف عليه تبين تعرضه لسكتة قلبية، وتم نقل الجثمان و تكليف مراقب بديل عنه لاستكمال الامتحان .

كانت انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أدى امتحات اللغة العربية ، 118981 طالب و طالبة موزعين على 664 لجنة امتحانية فى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.