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السبت، 11 مايو 2019 01:12 م
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وفاة ملاحظ بلجنة الشهادة الإعدادية بالشرقية

السبت، 11 مايو 2019 12:46 م
وفاة ملاحظ بلجنة الشهادة الإعدادية بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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توفى مراقب لجنة الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق للشهادة الإعدادية خلال تأدية عملة فى أول يوم امتحانات.
 
وقال الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه خلال تواجد المراقب أحمد زهران فى اللجنة سقط مغشيًا عليه، وبالكشف عليه تبين تعرضه لسكتة قلبية، وتم نقل الجثمان و تكليف مراقب بديل عنه لاستكمال الامتحان .
 
كانت انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أدى امتحات اللغة العربية ،    118981  طالب و طالبة موزعين على  664 لجنة امتحانية فى 20 إدارة تعليمية  بنطاق المحافظة.
 
 

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