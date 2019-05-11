وزير الإعلام اليمنى: عرض الحوثى بالانسحاب الأحادى مضلل

إيمان حنا

قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى إن عرض الميليشيا الحوثية لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى بدءا من اليوم السبت غير دقيق ومضلل، واستنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها.

وأضاف الأريانى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر؛ أن أى انتشار أحادى لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به.



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