video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 04:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الدفاع الايطالية: تحديات السنوات القادمة كالسابقة لن تكون سهلة دوليا

السبت، 11 مايو 2019 04:00 ص
وزيرة الدفاع الايطالية: تحديات السنوات القادمة كالسابقة لن تكون سهلة دوليا الجيش الايطالى أرشيفية
/أ ش أ/
إضافة تعليق
قالت وزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية، إليزابيتا ترينتا إن "السنوات المقبلة، كالسنوات الماضية، لن تكون سهلة، فسوف يتعين علينا مواجهة تغييرات جديدة ومحتملة في السيناريو الدولي".
 
وأضافت، في كلمة بمعرض الكتاب بمدينة تورينو عند تقديم مجلد عن مرور 70 عامًا على إقامة حلف شمال الاطلسي (ناتو)، "ستكون هناك شكوك وحقائق جديدة يتعين التعامل معها، لكن الحلف سيظل قويًا ومتماسكًا بسبب أنه يقوم على القيم التي توحد بلادننا". وقالت إن "إيطاليا ستواصل دعمها القوي، على نطاق الحلفاء، لاحتياجات حلف ناتو الذي سيكون قادرا على مواجهة مجموعة متكاملة من المخاطر"، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية.
 
ونوهت المسؤولة الايطالية إلى أن إقامة "مركز التوجه الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي بالمحور الجنوبي" بمدينة نابولي "دليل على أن الحلف ينظر بمزيد من الاهتمام إلى الجنوب ومنطقة البحر المتوسط ​​ كمنطقة لها أهمية استراتيجية كبيرة للعمل فيه بشكل مستمر وفعال".
 
وقالت "من هنا تأتي في الوقت الراهن أكثر التهديدات المباشرة لأمن المواطنين، مثل الإرهاب والتطرف العنيف والاتجار غير المشروع بجميع أنواعه، بما فيه الاتجار بالبشر وتهريب والاتجار بالأسلحة". 
 
وأردفت منوهة "لا تنسوا أن التحديات التي تنشأ من الجنوب أمام ناتو ليست دائماً ذات طبيعة عسكرية، بل بصفة عامة ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وسياسية وتاريخية وثقافية". وقالت إن "التحديات العسكرية تنشأ من اختلالات وصدامات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية".
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى ذكرى ميلاده.. لماذا عمل الملك فؤاد ضابطًا فى الجيش الإيطالى

استمرار الإدانات الدولية والإقليمية لحادث العريش الإرهابى.. برلمانات حلف الناتو تقف دقيقة حداد.. روسيا تؤكد تضامنها مع مصر.. الجيش الإيطالى يستنكر.. بريطانيا: حادث جبان.. ترامب: لابد من هزيمة الإرهابيين عسكريا

وزيرة الدفاع الايطالية

ايطاليا

إليزابيتا ترينتا

الجيش الايطالى

اخبار العالم

اخبار ايطاليا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة