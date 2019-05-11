video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة الزقازيق تستأنف على قرار إخلاء سبيل أم قتلت ابنها بدون قصد

السبت، 11 مايو 2019 05:13 م
نيابة الزقازيق تستأنف على قرار إخلاء سبيل أم قتلت ابنها بدون قصد محكمة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، الاستئناف على قرار، محكمة جنح الزقازيق، الذى أصدره المستشار عبد الناصر على، رئيس محكمة جنح مركز الزقازيق، صباحا، بإخلاء سبيل أم قتلت طفلها بعدما طعنته فى قلبه، دون قصد لرفضه استذكار دروسه بقرية "هرية رزنة"، بكفالة مالية قردها 5000 جنيه على ذمة التحقيقات، وسوف يتم عرض الأم باكر على القاضى الجزئي.

 

وحضر محمد العجوز، محامى الأم جلسة التجديد، وطالب بإخلاء سبيلها حرصا على الحفاظ على أسرتها لأن زوجها متوفى وهى أم وأب لأطفالها ولم تقصد قتل طفلها بل كانت تعاقبه على شقاوته الزائدة، وخدعها السكين وإستقر فى جسده وتوفى.

 

وتعود أحداث الواقعة لنهاية شهر أبريل الماضى، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيدى بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمى بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله م ع " 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفى وصوله مباشرة.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل، وتُدعى "ج.م.ال"، ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه استذكار دروسه وخاولت التهويش عليه بسكين لكنها جاءت فى قلبه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت حبس الأم على ذمة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة الزقازيق تأمر بضبط المتهم بقتل زوجته بتمزيق جسدها بـ5 طعنات

نيابة الزقازيق تعاين حريق كافيريا كلية التمريض بالجامعة

نيابة الزقازيق تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

هرية رزنة

الزقازيق

مستشفى الأحرار

أم تقتل طفلها

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة