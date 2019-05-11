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ميناء دمياط يستقبل 5 سفن متنوعة خلال 24 ساعة الماضية

السبت، 11 مايو 2019 12:29 م
ميناء دمياط يستقبل 5 سفن متنوعة خلال 24 ساعة الماضية ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر المينا 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة .

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2564 طن قمح، غادرالميناء عدد 30 سيارة نقل محملة بـ 1424 طن قمح .

وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 162165، بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 39437 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10500 طن ملح، و5900 طن فوسفات و300 طن ألواح جبس و1950 طن يوريا و1400 طن علف بنجر و2250 طن رمل .


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