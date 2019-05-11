video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

معلومة قانونية..شروط قبول دعوى إنكار النسب..عدم تطابق البصمة الوراثية أبرزها

السبت، 11 مايو 2019 11:14 ص
معلومة قانونية..شروط قبول دعوى إنكار النسب..عدم تطابق البصمة الوراثية أبرزها أرشيفية_ محكمة الأسرة
كتبت ــ أسماء شلبى
إضافة تعليق

حددت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.

يرصد "اليوم السابع" شروط قبول دعاوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة الذى حددها قانون الأحوال الشخصية:

1- أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ

الطلاق أو الوفاة.

2- أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضع

مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى.

3- إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى .

4- عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.

 5- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا.

6-أن لا يكون الزوج صمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك

فى الاحتفال بقدوم المولود.

7- تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمانيون: نسعى لمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالى

6 خطوات تهمك فى قانون "الأحوال الشخصية".. تعرف عليها

تفاصيل اجتماع الـ180 دقيقة بين الطوائف المسيحية لإنجاز قانون موحد للأحوال الشخصية.. فصل خاص لكل كنيسة يحفظ لها تطبيق شرائعها.. وإلغاء تغيير الملة كباب خلفى للطلاق.. والسبتيين ليسوا مسيحيين وغير معترف بزواجهم

شروط دعاوي انكار النسب

زنا

محكمه الاسره

قانون الاحوال الشخصيه

نزاع المطلقات

حوادث

حوادث وقضايا

حوادث اليوم

الحوادث

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة