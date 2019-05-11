video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 06:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"مصطفى" يتهم زوجته بالنشوز: "عايرتنى بمشاركتها فى مصروف البيت"

السبت، 11 مايو 2019 06:00 ص
"مصطفى" يتهم زوجته بالنشوز: "عايرتنى بمشاركتها فى مصروف البيت" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته بسبب رفضها ترك العمل وهجرها له ومنزل الزوجية منذ 6 شهور، موضحًا: "بتعايرنى بسبب تقاسمنا مصروفات المنزل رغم أنها تعلم الضائقة المادية التى أمر بها وعملى فى وظيفتين لسداد ديوننا".

 

وأوضح مصطفى.إ.ع: مرات كثيرة تعدت بالسب على وعنفتنى أمام طفلتى وعندما كنت أشكو لأهلها تهددنى بالطلاق، وتطردنى من المنزل وتمنعنى من الدخول وأخذ متعلقاتى.
 

 وأكد مصطفى: "لم تقف بجوارى فى أزمتى وحررت بلاغًا ضدى اتهمتنى بتهشيم رأسها وتبديد منقولاتها ورفضت تنفيذ حكم الرؤية وهجرت المنزل منذ أكثر من 6 شهور".

 

واستطرد مصطفى: "ذهبت لأهلها لمحاولة الصلح وهناك أنقضوا على وانهالوا على بالضرب المبرح وذهبت فى حالة صحية متدهورة وفاقد الوعى للمستشفى،بسبب مطالبتى بتمكينى من رؤية طفلتى البالغة من العمر 6 سنوات .

 

وأكد الزوج، بأنه فوجئ بزوجته تقيم دعوى خلع ورفضت الصلح واتهمته بالسطو على منقولاتها وحاولت الزج به فى السجن بعد التحايل على الإجراءات القانونية وإعلانه على عنوان خاطئ.

 

وأشار المدعى إلى أن زوجته كانت تقابل كل ما يفعله من أجل الحفاظ على المنزل باستهتار، وتعامله بدون احترام أمام أهله وأصدقائهما، دون أن يبدى أى اعتراض حتى يحافظ على استقرار صغيرته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجة لمحكمة الأسرة: شهرين زواج انتهوا بمحاولة إطلاق النار على يد حماتى

الأزواج غياب فى دفتر الحياة الزوجية.. 70% من الخلافات الأسرية وفق دعاوى قضائية بمحاكم الأسرة سببها غياب الشريك وانعدام الحوار والروتين الزوجى.. زوجات يؤكدن: علاقتنا الخاصة تلاشت بسبب انشغال الأزواج وأنانيتهم

مطلقة لمحكمة الأسرة: هربت من زوجة شقيقى وتزوجت عرفيًا فباع الثانى جسدى لصديقه

زوجة لمحكمة الأسرة: بعد 14 سنة زوجى طالب بنفى نسب طفلتى

محكمه الاسره

خطف الاطفال

زوجه عنيفه

زوج معنف

ضرب الازواج

صراع الزوجات

الطلاق للضرر والخلع

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة