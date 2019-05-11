"مصطفى" يتهم زوجته بالنشوز: "عايرتنى بمشاركتها فى مصروف البيت"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته بسبب رفضها ترك العمل وهجرها له ومنزل الزوجية منذ 6 شهور، موضحًا: "بتعايرنى بسبب تقاسمنا مصروفات المنزل رغم أنها تعلم الضائقة المادية التى أمر بها وعملى فى وظيفتين لسداد ديوننا".

وأوضح مصطفى.إ.ع: مرات كثيرة تعدت بالسب على وعنفتنى أمام طفلتى وعندما كنت أشكو لأهلها تهددنى بالطلاق، وتطردنى من المنزل وتمنعنى من الدخول وأخذ متعلقاتى.



وأكد مصطفى: "لم تقف بجوارى فى أزمتى وحررت بلاغًا ضدى اتهمتنى بتهشيم رأسها وتبديد منقولاتها ورفضت تنفيذ حكم الرؤية وهجرت المنزل منذ أكثر من 6 شهور".

واستطرد مصطفى: "ذهبت لأهلها لمحاولة الصلح وهناك أنقضوا على وانهالوا على بالضرب المبرح وذهبت فى حالة صحية متدهورة وفاقد الوعى للمستشفى،بسبب مطالبتى بتمكينى من رؤية طفلتى البالغة من العمر 6 سنوات .

وأكد الزوج، بأنه فوجئ بزوجته تقيم دعوى خلع ورفضت الصلح واتهمته بالسطو على منقولاتها وحاولت الزج به فى السجن بعد التحايل على الإجراءات القانونية وإعلانه على عنوان خاطئ.

وأشار المدعى إلى أن زوجته كانت تقابل كل ما يفعله من أجل الحفاظ على المنزل باستهتار، وتعامله بدون احترام أمام أهله وأصدقائهما، دون أن يبدى أى اعتراض حتى يحافظ على استقرار صغيرته.