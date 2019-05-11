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"مصر للطيران" تبدأ تسيير جسرها الجوى لنقل 100 ألف معتمر للأراضى المقدسة

السبت، 11 مايو 2019 01:56 م
"مصر للطيران" تبدأ تسيير جسرها الجوى لنقل 100 ألف معتمر للأراضى المقدسة طائرة مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى
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بدأت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، جسرها الجوى إلى الممكلة العربية السعودية لنقل 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان.
 
وأعلنت شركة مصر للطيران عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار  المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات، وإنهاء إجراءات سفرهم فى سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسى متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين لحمايتهم من أشعة الشمس.
 
 ومن المقرر أن تسير شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية "مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب بالأسكندرية، ومطار الأقصر" إلى كل من جدة والمدينة لخدمة المعتمرين.
 
وأكدت الشركة الوطنية مصر للطيران أن شركتى مصر للطيران للخدمات الأرضية والصيانة والأعمال الفنية، اتخذت كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها بما يتناسب مع ذروة النشغيل، وذلك حرصًا على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة، حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.
 
 
 

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