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مشروع صكوك الأضاحى لاطعام الفقراء.. مراحله وكيف تتبرع × 10 معلومات

السبت، 11 مايو 2019 11:38 م
مشروع صكوك الأضاحى لاطعام الفقراء.. مراحله وكيف تتبرع × 10 معلومات صكوك الأضاحى
كتب إسماعيل رفعت
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يواصل مشروع صكوك الأضاحى الذى تباشره المساجد المصرية والإدارات والمديريات المشرفة على المساجد عمله للعام الرابع على التوالى ضمن خطة تستهدف جمع 100 مليون جنيه، للتوزيع على مليون أسرة كما مر بمراحل كالتالى..

1 - بدأ من 4 سنوات وتمكن من التوزيع على 350 ألف أسرة.
2 - فى العام الثانى وزع مخصصات على نصف مليون أسرة.

3 - فى العام الثالث تمكن من توزيع مخصصاته على ما يقارب من 700 الف أسرة.

4 - يستهدف العام الحالى جمع 100 مليون جنيه للتوزيع على مليون أسرة.
5 - حصيلة المستفيدين فى السنوات السابقة مليون ونص أسرة.

6 - تتلقى المساجد الحكومية وادارتها التبرعات بموجب صك رسمى
7 - كما تتلقى الحكومة التبرع عبر حسابات رسمية ببنوكها الرسمية الشهيرة.
8 - ثمن الصك 1800 جنيه بموجبه يتم ذبح وتوزيع الأضحية عن صاحبها على الفقراء.
9 - الحكومة تحذر من التلاعب أو جمع تبرعات بعيدا عنها.
10 - يحمل الصك رقم مسلسل لعدم التلاعب أو التقليد.


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