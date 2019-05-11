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مستشار النمسا: انتخابات البرلمان الأوروبى يجب أن تكون بداية تغيير للأجيال

السبت، 11 مايو 2019 06:00 م
مستشار النمسا: انتخابات البرلمان الأوروبى يجب أن تكون بداية تغيير للأجيال سباستيان كورتس مستشار النمسا
فيينا أ ش أ
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أعرب مستشار النمسا سباستيان كورتس، عن تمنياته أن تكون انتخابات البرلمان الأوروبى فى 26 مايو الجارى بداية لـ"تغيير الأجيال" بين كبار موظفى الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أهمية أن تحصل المرأة على 50% من المناصب على الأقل فى المفوضية الأوروبية المقبلة.

وقال كورتس - فى تصريح اليوم السبت، فى إطار جولة انتخابية برفقة المرشح الأبرز فى حزب الشعب الأوروبى مانفريد ويبر فى محافظة النمسا السفلى - إن التغيير هو شعار الانتخابات المقبلة والتى سوف تمثل نقلة نوعية فى أداء المؤسسات الأوروبية.

ورجح المستشار كورتس أن تكشف الانتخابات المقبلة عن صدام قوى بين التيار المؤيد لوحدة أوروبا وبين الأحزاب المعارضة وفى مقدمتها حزب الحرية النمساوي.

وقال كورتس "إننا نرغب فى ضمان الحصول على الأمن وحماية الحدود الخارجية للمفوضية الأوروبية فى المستقبل".

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة النمساوية للشؤون الداخلية كارولين إيدستادلر والمرشحة لمنصب أمنى فى البرلمان الأوروبى أن شعارها فى الانتخابات المقبلة هو "بدون حماية خارجية آمنة لأوروبا لا توجد حرية فى الداخل".


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