مد أجل الحكم على 5 متهمين بتقاضى 3.5 ملايين جنيها رشوة إلى 16 مايو

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدى حسين، مد أجل الحكم على 5 متهمين، بينهم موظفين فى بنك بتهمة تقاضى رشوة 3.5 ملايين جنيه، لجلسة 16 مايو.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد. س ع موظف بأحد البنوك، و"محمد. ع. م"موظف بأحد البنوك، و"عطية. م. ا" رجل أعمال، و"دعاء. م"مدرس مساعد بجامعة أسيوط، و"مدحت. ع" أستاذ جامعى، ما يلى من التهم:

تقاضى المتهمان الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالبنك رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك فى مصنع زيوت بمحافظة الفيوم، وهذه النسبة تقدر بـ3 ملايين و500 ألف جنيه أما المتهم الثالث فقدم الرشوة للمتهمين الأول والثانى، أما المتهمان الرابع والخامس فسهلا وتوسطا لدفع وتسهيل الرشوة المذكورة.