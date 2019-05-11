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محافظ قنا :ضبط 10 أطنان مواد غذائية وسلع متنوعة غير صالحة

السبت، 11 مايو 2019 01:16 م
محافظ قنا :ضبط 10 أطنان مواد غذائية وسلع متنوعة غير صالحة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إنه تم ضبط 10 اطنان مواد غذائية وسلع متنوعة بدون فواتير وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وذلك خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا بالتعاون مع مباحث التموين خلال شهر ابريل الماضى .

وأوضح الهجان فى بيان أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق شملت 356 مخالفة منها 260 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 33 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، 32 مخالفة تجار تموينيين ، 21 مخالفة عدم احتفاظ بفواتير، 5 مخالفات عدم صلاحية السلع المعروضة، 3 مخالفات تشغيل بدون ترخيص، ومخالفة واحدة بيع بأزيد من السعر  واسطوانات بوتاجاز .  

وفى مجال المخابز والمطاحن ذكر الهجان أن الحملات نجحت فى تحرير 257 مخالفة منها  68 مخالفة عدم مطابقة المواصفات ، 45 مخالفة عدم تثبيت لوحات استرشادية بمواصفات رغيف الخبز، 35 مخالفة مخابز مغلقة، 34 مخالفة توقف عن العمل ، 28 مخالفة عدم نظافة ادوات العجن ،  19 مخالفة تهريب وتجميع في حصص الدقيق المدعم، 6 مخالفات نقص وزن، بالإضافة الي 22 مخالفة اخرى متنوعة .   

وأضاف محافظ قنا أن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط 10 اطنان مواد غذائية وسلع متنوعة بدون فواتير منها 5 اطنان و 200 كجم أرز، 1600 كجم سكر ، 1150 كجم دقيق مخابز ومستودعات، 720 لتر مياه معدنيه،  592 لتر زيت طعام،  200 لتر منظفات صناعية سائلة، 161 قطعة ملابس جاهزة،  87 قطعة اكسسوارات سيارات، 65 قطعة غيار سيارات، كما تم ضبط 184 كجم لحوم بلدية ذبح خارج المجازر وضبط 170 كجم سمن نباتي،  135 عبوة دواجن وكبده مجمدة،  155 عبوة جبنة، 160 قطعة حلوي، 350 عبوة تونه،  65 عبوة خضروات جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

 

 


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