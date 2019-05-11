video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 06:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يشهد احتفال كنيسة الظهور الأسقفية بمرور 130 عاما على تأسيسها

السبت، 11 مايو 2019 05:53 م
محافظ بورسعيد يشهد احتفال كنيسة الظهور الأسقفية بمرور 130 عاما على تأسيسها جانب من الاحتفالية
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفال كنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد بمرور 130 عاما على تأسيسها، ورحب رعاة الكنيسة بالمحافظ وقدموا الشكر على هذه الزيارة.

ومن جانبه أعرب محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، عن سعادته بمشاركة رعاة ورواد الكنيسة بهذا الاحتفال والذى يواكب احتفالات المسلمين بأيام وليالى رمضان، بما يؤكد صلابة النسيج المصرى بأبنائه من مختلف الديانات دون تفرقة بينهم، مشيرًا إلى أن مصر منذ فجر التاريخ صمدت أمام كل محاولات النيل من تلاحم أبناء مصر أجيال بعد أجيال، وستظل دائما مثالا للتعايش بالمحبة والسلام والأخوة بين كل من يسكن أرضها إلى يوم الدين.

 

احتفال كنيسة الظهور الأسقفية (1)

 
احتفال كنيسة الظهور الأسقفية (2)
 

 

احتفال كنيسة الظهور الأسقفية (3)
 

 

احتفال كنيسة الظهور الأسقفية (4)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بورسعيد يقبل 32 مليون جنيه من حساب مستحقات الفردوس لحين فصل النزاع مع القرية

صور.. محافظ بورسعيد يشهد حفل إنشاد دينى فى أوبرا المركز الثقافى

بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

كنيسة الظهور الاسقفية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة