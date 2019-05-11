محافظ بورسعيد يشهد احتفال كنيسة الظهور الأسقفية بمرور 130 عاما على تأسيسها

بورسعيد - السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفال كنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد بمرور 130 عاما على تأسيسها، ورحب رعاة الكنيسة بالمحافظ وقدموا الشكر على هذه الزيارة.

ومن جانبه أعرب محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، عن سعادته بمشاركة رعاة ورواد الكنيسة بهذا الاحتفال والذى يواكب احتفالات المسلمين بأيام وليالى رمضان، بما يؤكد صلابة النسيج المصرى بأبنائه من مختلف الديانات دون تفرقة بينهم، مشيرًا إلى أن مصر منذ فجر التاريخ صمدت أمام كل محاولات النيل من تلاحم أبناء مصر أجيال بعد أجيال، وستظل دائما مثالا للتعايش بالمحبة والسلام والأخوة بين كل من يسكن أرضها إلى يوم الدين.