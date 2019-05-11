محافظ الغربية: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة الجودة

الغربية - عادل ضرة

شدد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على تكثيف الحملات التموينية للمرور على المخابز ومستودعات البوتاجاز والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعة الأسعار ومراقبة الجودة، أسفرت الحملات التى قامت بها مديرية التموين عن تحرير 179 مخالفة منها 75 مخالفة فى مجال المخابز شملت نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف وتصرف وتجميع وعدم وجود لوحة مواعيد ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

وضبط 99 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وإنتهاء صلاحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص وبيع بأزيد من الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وتحرير 5 مخالفات للمواد البترولية شملت تصرف فى مواد بترولية وضبط 350 صندوق رنجة و2.5 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى كما قامت مديرية الطب البيطرى بتحرير 16 محضر ذبح خارج المجزر وسحب عينة وغير صالح للاستهلاك الآدمى بإجمالى مضبوطات 2350 كجم منها 40 كجم لحوم بقرى و654 كجم أسماك غير صالحة و1650 كجم سحب عينة و12 كجم لحم جاموس 3 كجم لحوم مجمدة.



وأصدر محافظ الغربية تعليماته لرؤساء مجالس المدن والأحياء بالمرور الميدانى على المخابز ومستودعات البوتاجاز والأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة حيث وفى مركز ومدينة طنطا تم ضبط مخالفات استيلاء على 1150 رغيف بأحد المخابز بقرية برما و6870 بقرية الرجدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما تم توقيع غرامة على إحدى المخابز بقرية شبشير الحصة والرملية وفى مركز ومدينة المحلة تم تحرير 71 محضر فى مجال المخابز والأسواق ومستودعات الغاز ومحطات السولار والبنزين شملت نقص وزن وتوقف وعدم وجود لوحة مواعيد وعدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من الأسعار وذبح خارج السلخانة وعدم الإعلان عن استبدال أسطوانات الغاز، وعدم استلام حصة الأسطوانات، وفى مدينة بسيون تم تحرير 46 محضر مخالفة فى مجال المخابز شملت نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير 35 محضر بمدينة زفتى فى مجال الأسواق والمخابز تراوحت بين نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات ومزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإثبات مبيعات وهمية.



وفى السنطة تم تحرير محضر ضبط وفحص سلع غذائية ذات أصل حيوانى ليس عليها أختام حكومية و تم إعدام كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستخدام الآدمى.



واستمراراً للحملات لضبط المخالفات والحفاظ على صحة المواطنين قام مركز ومدينة وفى قطورتم تحرير 49 محضر فى مجال المخابز والأسواق شملت توقف واستيلاء على عدد شكاير من الدقيق وعدم نظافة أدوات العجين ومواصفات وعدم وجود لوحة تشغيل وعدم وجود ميزان حساس ومزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعن ورود سلع تموينية، كما تم تحرير 14 محضر بمركز ومدينة كفر الزيات فى مجال التموين والأسواق شملت جنح شهادة صحية وعدم إعلان ومحاضر إثبات حالة، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية والتموينية على جميع الأسواق والمخابز بدائرة المحافظة لضمان توفير السلع وصلاحيتها للاستخدام الآدمى وبيعها بالأسعار المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أكد أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظاً على أرواح مواطنى المحافظة من وجود سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.