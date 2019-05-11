محافظ الغربية إزالة 35 حالة تعدى وبناء مخالف فى المهد خلال 48 ساعة

الغربية عادل ضرة -مصطفى عادل

قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملات على مستوى المحافظة أسفرت عن إزالة 35 حالة تعدى وبناء مخالف فى المهد خلال 48 ساعة السابقة.

قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 12 حالة تعدى فى المهد منها إزالة 9 حالات تعدى على نهر النيل بمساحة 380 متر مربع وإزالة حالة تعدى فى المهد على الأرض الزراعية بمساحة 35 متر بمدينة سمنود كما تم تنفيذ إزالة ليلية فى المهد لحالتين تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 205 متر مربع بقرية منشية التحرير ومدينة سمنود.

وقام مركز ومدينة السنطة بإزالة 17 حالة تعدى ومخالفة منها إزالة 16 حالة تعدى على أملاك الرى عبارة عن تشوينات وإزالة تطهير مجرى المياه بترعة القرشية وفتح مسقى مياه بطول 30 متر وتنفيذ إزالة ليلية فى المهد لأعمدة الدور الثانى العلوى الواقع خارج الحيز العمرانى بقرية شبرابيل.وقام مركز ومدينة المحلة بإزالة كلية لمبنى من البلوك الأبيض على مساحة 1 قيراط بقرية البنوان.

قام مركز قطور بإزالة حالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 657 مترمربع .

وفي حى ثان طنطا إزالة فى المهد لمخالفتين منها إزالة جزء مخالف من الدور الخامس بالكورنيش خلف نايف عماد وإزالة شدة خشبية بشارع نبيل الغول بحسن رضوان .. بينما حى أول طنطا بإزالة محلين بحرم السكة الحديد.

وقام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة فى المهد لشدة خشبية لسقف الدور الرابع علوى المخالف بشارع همازين.

أكد محافظ الغربية على الاستمرار فى الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات جديدة مع الاستمرار فى تنفيذ قرارات الإزالة السابقة.

كما شدد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية علي تكثيف الحملات التموينية للمرور على المخابز ومستودعات البوتاجاز والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعه الأسعار ومراقبه الجودة أسفرت الحملات التى قامت بها مديرية التموين عن تحرير 179 مخالفة منها 75 مخالفة فى مجال المخابز شملت نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وتوقف وتصرف وتجميع وعدم وجود لوحة مواعيد ومزاولة نشاط بدون ترخيص

تم ضبط 99 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء صلاحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص وبيع أزيد من الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وتحرير 5 مخالفات للمواد البترولية شملت تصرف في مواد بترولية وضبط 350 صندوق رنجة و2.5 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى كما قامت مديرية الطب البيطري بتحرير 16 محضر ذبح خارج المجزر وسحب عينة وغير صالح للاستهلاك الادمى بإجمالي مضبوطات 2350 كجم منها 40 كجم لحوم بقرى و654 كجم أسماك غير صالحة و1650 كجم سحب عينة و 12 كجم لحم جاموس 3 كجم لحوم مجمدة أصدر محافظ الغربية تعليماته لرؤساء مجالس المدن والأحياء بالمرور الميداني على المخابز ومستودعات البوتاجاز والأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة حيث وفي مركز ومدينة طنطا تم ضبط مخالفات استيلاء على 1150 رغيف بأحد المخابز بقرية برما و6870 بقرية الرجدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم كما تم توقيع غرامة على إحدى المخابز بقرية شبشير الحصة والرملية وفى مركز ومدينة المحلة تم تحرير 71 محضر فى مجال المخابز والأسواق ومستودعات الغاز ومحطات السولار والبنزين شملت نقص وزن وتوقف وعدم وجود لوحة مواعيد وعدم إعلان عن الأسعار وبيع أزيد من الأسعار وذبح خارج السلخانة وعدم الإعلان عن استبدال أسطوانات الغاز وعدم استلام حصة الأسطوانات وفى مدينة بسيون تم تحرير 46 محضر مخالفة فى مجال المخابز شملت نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير 35 محضر بمدينة زفتى فى مجال الأسواق والمخابز تراوحت بين نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات ومزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإثبات مبيعات وهمية

وفى السنطة تم تحرير محضر ضبط وفحص سلع غذائية ذات أصل حيواني ليس عليها أختام حكومية و تم إعدام كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستخدام الادمى.

واستمرارا للحملات لضبط المخالفات والحفاظ على صحة المواطنين قام مركز ومدينة وفي قطور تم تحرير 49 محضر فى مجال المخابز والأسواق شملت توقف واستيلاء على عدد شكاير من الدقيق وعدم نظافة أدوات العجين ومواصفات وعدم وجود لوحة تشغيل وعدم وجود ميزان حساس ومزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعن ورود سلع تموينية ،كما تم تحرير 14 محضر بمركز ومدينة كفر الزيات فى مجال التموين والأسواق شملت جنح شهادة صحية وعدم إعلان ومحاضر إثبات حالة ،وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين،و شدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية والتموينية على جميع الأسواق والمخابز بدائرة المحافظة لضمان توفير السلع وصلاحيتها للاستخدام الادمى وبيعها بالأسعار المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ،كما أكد أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظاً على أرواح مواطني المحافظة من وجود سلع غير صالحة للاستهلاك الادمى.

ومن جانب اخر اكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية علي متابعة أعمال توريد القمح إلى صوامع وشون وهناجر المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات.

مشيراً أنه تم توريد 64 ألف و571 طن قمح منذ بداية موسم التوريد فى 15 إبريل 2019 والذى يستمر إلى 15 يوليو القادم حيث من المتوقع توريد أكثر من 134 ألف طن من الأقماع التى يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة والتى بلغت 134 ألفاً و963 فداناً.

جاء ذلك فى إطار التسهيلات التى تقدمها محافظة الغربية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتسهيل على المزارعين.

فى إطار متابعة محافظ الغربية لأعمال توريد القمح لاحظ وجود شكوى من إستخدام أجولة خيش متهالكة ، فعلى الفور وجه بالتنبيه على الجهات المسوقة بتوفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1 أو 2 والتنبية على أمناء الشون والهناجر بعدم التخزين فى أجولة متهالكة للحفاظ على محصول القمح.

مؤكداً على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يومياً بديوان عام المحافظة لرصد أى معوقات وإزالتها على الفور.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة 193340 طن مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85000 طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11840 طن.