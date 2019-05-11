وقال علي طاهر -في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز)- إنه لم يتم الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، مبينا أن هذا الانسحاب يجب أن يخضع لإشراف ثلاثي.

وشدد على ضرورة أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين، مضيفا أن ميليشيات الحوثي معروفة بأساليبها في المراوغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات.

يأتي هذا في وقت أفادت فيه مصادر ميدانية في اليمن ببدء انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة وسط وجود مراقبين دوليين.