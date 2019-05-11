لو بتسدد إلكترونى.. خالى بالك 6 نصائح لحماية حساباتك على موبايلك

كتبت هبة السيد

أطلقت مصر، استراتيجية للتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية، لتصبح أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية، وتتضمن تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكوادر البشرية وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجى والإبداع.

وفى المقابل يخصص البنك الدولى 25 مليار دولار للاستثمار فى مبادرة التحول الرقمى فى إفريقيا على مدار الـ 10 سنوات المقبلة، وتخصيص 57 مليار دولار أخرى لمشروعات البنية الأساسية بالقارة على مدار الـ 3 سنوات المقبلة.

إلا أن تقارير أمنية عالمية، تحذر الدول الإفريقية الراغبة فى التوسع فى سداد المدفوعات عبر الهاتف المحمول، بمخاطر الإنترنت التى تحيط بهذه التقنية، ولا سيما موجة الاحتيال الأخيرة القائمة على تبديل شريحة الهاتف.

ويحدث الاحتيال المتمثل فى تبديل شريحة الهاتف المحمول SIM عندما يتمكن شخص محتال من إقناع شركة المحمول بتبديل الشريحة الهاتفية الخاصة بأحد المستخدمين عبر انتحال هويته، بهدف استحواذ جهة إجرامية عليها، ويتم ذلك بتعاون موظفين يعملون لدى مشغلى الاتصالات مع تلك الجهة الإجرامية، التى تستطيع بسرقتها لشريحة المستخدم الحقيقى عبر الاستبدال غير الشرعى، من خلال تلقى الرسائل النصية القصيرة الواردة للمستخدم لإكمال عمليات المصادقة على الدخول عبر التحقيق الأمنى ثنائى الخطوات، وهى العملية التى تقدم حماية إضافية لحسابات المستخدم المالية وتلك الموجودة على الشبكات الاجتماعية، فضلا عن خدمات بريد الويب والتراسل الفورى.

ووفقاً لتقرير "كاسبرسكى"، فأنه فى نهاية عام 2017، كانت هناك 135 خدمة للمدفوعات عبر الهاتف المحمول فى أرجاء منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تضم 122 مليون حساب نشاط، وعانت تلك الخدمات من موجة من الهجمات، معظمها يتمثل عمليات احتيال قائمة على تبديل شرائح الهاتف تؤدى إلى سرقة اموال المستخدمين، وتتباين إجمالى الخسائر المالية الناجمة عن تلك الهجمات.

ولتأمين حسابك خلال سداد المدفوعات عبر الهاتف المحمول، قدمت "كاسبريسكى" 4 وصايا وهى:

تجنب طريقة التحقق من الهوية عبر السائل الصوتية أو النصية كطرق مصادقة على إجراء المدفوعات، واللجوء فى المقابل إلى رموز المرور التى تستخدم لمرة واحدة عبر التطبيقات مثل Google Authenticator، أو استخدام الرموز التى تولدها أدوات الترميز المادية.

القياسات الحيوية؛ فلا يوجد عملية مصادقة أفضل من تلك التى تعتمد على السمات الفيزيائية للمستخدم، وتعتبر مصادقة الصوت خياراً جديراً بالاعتماد.

تلقى المستخدم رسالة تلقائية تفيد بأن رقمه سوف يتم تعطيلها بناء على طلب تبديل شريحة الهاتف من شأنه تمكين المستخدم من الإبلاغ عن الطلب إذا لم يكن صادراً عنه.

تنشيط ميزة التحقق الأمنى ثنائى الخطوات على تطبيق واتس آب فى محاولة لتقليل احتمال تعرض التطبيق للاختراق، ويعد تنشيط هذه الميزة باستخدام رمز مرور من 6 أرقام أمراً بالغ الأهمية من شأنه دعم المستخدم فى تفعيل مستوى إضافى من الأمن على جهازه.