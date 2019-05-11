كشف غموض سرقة مكتب عميد كلية الطب جامعة أسيوط

تمكن أفراد الأمن الإدارى بجامعة أسيوط، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من كشف غموض سرقة محتويات مكتب عميد كلية الطب جامعة أسيوط.

وكان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من ناصر الدوينى مدير إدارة الأمن بجامعة أسيوط، باختفاء اجهزة كمبيوتر وبعض الملفات من داخل مكتب عميد كلية الطب جامعة أسيوط .

وبعمل التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد العاملين بمكتب عميد كلية الطب، وقيامة بسرقة 2 جهاز "لاب توب" وبعض الملفات واكلاشهات من داخل المكتب، وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.