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بسبب أعمال الصيانة..

قطع المياه بمدن العبور والشروق والنهضة والسلام غدا لمدة 12 ساعة

السبت، 11 مايو 2019 08:28 م
قطع المياه بمدن العبور والشروق والنهضة والسلام غدا لمدة 12 ساعة مياه
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه نظراً لأعمال الصيانة بالمأخذ الرئيسى لمحطة المياه بمدينة العبور، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن المدن والمناطق الآتية؛ العبور والشروق ومدينة السلام بالكامل ومدينة النهضة بالكامل والفاروقية ومدينة قباء بالكامل وبعض مناطق السد العالى جسر السويس، وذلك من الساعة 2 صباح غدٍ الأحد حتى انتهاء أعمال الصيانة الساعة 2 ظهراً.    
 
 
وقال رئيس الجهاز، فى بيان صحفى اليوم السبت، يوجد سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين على الخط الساخن 15100، بالنسبة للمدن الجديدة، و125 لباقى المناطق، وعلى المواطنين والمستشفيات والمخابز وغيرها توفير احتياجاتهم لحين عودة المياه.
 

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