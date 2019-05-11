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عضو بمجلس الدولة الليبى: فتح المؤسسة الوطنية للنفط مكتب فى هيوستن "غير صائب"

السبت، 11 مايو 2019 07:06 ص
عضو بمجلس الدولة الليبى: فتح المؤسسة الوطنية للنفط مكتب فى هيوستن "غير صائب" المؤسسة الوطنية للنفط
كتب : أحمد علوى
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اعتبر عضو مجلس الدولة الليبى الأعلى، فى العاصمة طرابلس، سعد بن شرادة، أن افتتاح مكتب للمشتريات بقيمة 60 مليار دولار أمريكى فى مدينة هيوستن فى الولايات المتحدة الأمريكية خطوة غير صائبة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

               

إذ قال بن شرادة، فى تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما حدث فى هيوستن الأمريكية بفتح مكتب مشتريات بقيمة 60 مليار دولار أمريكى تعتبر خطوة غير صائبة من قبل  المؤسسة الوطنية للنفط".

 

وأضاف، أن "اليوم موارد الدولة الليبية التى يمثل النفط 97% ، لا يكفى نفقات الدولة". مشيرا إلى أنه، "كان من الأجدر بالمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس النظر فى البدائل لتموين القطاع من خارج الميزانية عن طريق المنظومة المتبعة عالميا مثل الشراكة بين القطاع الخاص والعام أو فتح الاستثمار فى مجال النفط حتى يتعافى القطاع الذى دمر خلال السنوات الثمانية نتيجة إغلاق الموانئ لفترة ودمار بعض الحقول من قبل تنظيم "داعش" (الإرهابى المحظور فى روسيا)، و الحروب ببن الليبيين نتيجة خلافاتهم".

 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، أنه "يعتبر من الصعب أن نصلح قطاع النفط من إيراداته التى لا تكفى باب المرتبات التسييرية للدولة"، موضحاً أن "نحتاج إلى أموال كبيرة لإصلاح ما أفسدته الحروب لبناء البنية التحتية للدولة، وهذا لن نستطيع القيام به من المورد الوحيد الذى هو النفط و يجب على الدولة التوجه إلى الاستثمار فى كل القطاعات و قطاع النفط هو من يكون أول المطبقين وقانون 25 لسنة 1955 نواة لهذا التوجه".

 

 

 

 


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