طالبة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الخامس فى مدرسة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

ألقت طالبة بمدرسة الحجر الثانوية التابعة لإدارة إطسا التعليمية بمحافظة الفيوم، نفسها من الدور الخامس بالمدرسة، قبل بدء امتحان التفاضل وحساب المثلثات، وتم نقلها للمستشفى وتبين إصابتها بعدة كسور وإحتجازها بالعناية المركزة.

كانت الطالبة سارة فرج جمعة عبدالغنى بالصف الثانى الثانوى العام، بمدرسة الحجر الثانوية بإدارة إطسا التعليمية، قامت بالصعود إلى الدور الخامس قبل بدء الامتحان، وألقت بنفسها حتى سقطت على الأرض، وتم نقلها إلى الوحدة الصحية بالحجر، وتم تحويلها لمستشفى إطسا المركزى، وتم إجراء الإسعافات الأولية على الطالبة بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، وقرر الطبيب المعالج ضرورة نقلها إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم.

وانتقل محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم إلى مستشفى إطسا المركزى للإطمئنان على الطالبة، وتواصل مع الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور صلاح طلبة مدير فرع التأمين الصحى بالفيوم، وكان بمرافقة الحالة من مستشفى إطسا المركزى إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم.

وبعد إجراء الأشعة المقطعية والأشعة التليفزيونية تبين إصابتها بكسور فى القدمين واليدين والفقرات، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم حجزها فى العناية المركزة.