video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

طالبة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الخامس فى مدرسة بالفيوم

السبت، 11 مايو 2019 02:50 م
طالبة تحاول الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الخامس فى مدرسة بالفيوم مدرسة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
إضافة تعليق

ألقت طالبة بمدرسة الحجر الثانوية التابعة لإدارة إطسا التعليمية بمحافظة الفيوم، نفسها من الدور الخامس بالمدرسة، قبل بدء امتحان التفاضل وحساب المثلثات، وتم نقلها للمستشفى وتبين إصابتها بعدة كسور وإحتجازها بالعناية المركزة.

كانت الطالبة سارة فرج جمعة عبدالغنى بالصف الثانى الثانوى العام، بمدرسة الحجر الثانوية بإدارة إطسا التعليمية، قامت بالصعود إلى الدور الخامس قبل بدء الامتحان، وألقت بنفسها حتى سقطت على الأرض، وتم نقلها إلى الوحدة الصحية بالحجر، وتم تحويلها لمستشفى إطسا المركزى، وتم إجراء الإسعافات الأولية على الطالبة بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، وقرر الطبيب المعالج ضرورة نقلها إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم.

وانتقل محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم إلى مستشفى إطسا المركزى للإطمئنان على الطالبة، وتواصل مع الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور صلاح طلبة مدير فرع التأمين الصحى بالفيوم، وكان بمرافقة الحالة من مستشفى إطسا المركزى إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم.

وبعد إجراء الأشعة المقطعية والأشعة التليفزيونية تبين إصابتها بكسور فى القدمين واليدين والفقرات، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم حجزها فى العناية المركزة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مأساة ياسمين.. من فتاة بكامل صحتها إلى قعيدة الفراش

الفيوم

محافظة الفيوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

أخبار مصر

اخبار مصر اليوم

طالبة تلقى بنفسها

ادارة اطسا التعليمية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة