ضبط 3020 هاربا من أحكام وتحصيل 50640 ألف جنيه غرامات بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، وضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3020 هاربا من أحكام، منهم 3 محكوم عليهم فى جنايات و 432 حكما جزئيا، و85 حكما مستأنفا، و2488 حكما فى غرامات، و12 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 50 ألفا و640 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.