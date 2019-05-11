video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3020 هاربا من أحكام وتحصيل 50640 ألف جنيه غرامات بالغربية

السبت، 11 مايو 2019 11:08 ص
ضبط 3020 هاربا من أحكام وتحصيل 50640 ألف جنيه غرامات بالغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية ــ عادل ضرة
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، وضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3020 هاربا من أحكام، منهم 3 محكوم عليهم فى جنايات و 432 حكما جزئيا، و85 حكما مستأنفا، و2488 حكما فى غرامات، و12 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 50 ألفا و640 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 19 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية بالقليوبية

ضبط 4291 هاربا من أحكام وتحصيل 118640 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

تنفيذ 130 حكما قضائيا وفحص 13 مسجل خطر ومشتبه فيهم خلال حملة أمنية بمطروح

ضبط 23 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مباحث تنفيذ الاحكام

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة