ضبط مستريح بسوهاج استولى على مليون و125 ألف جنيه من 3 أشخاص بزعم توظيفها

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بسوهاج من إلقاء القبض على بإلقاء القبض على أحد الأشخاص، وذلك عقب قيامه بالاستيلاء على مليون و125 ألف جنيه من عدد من الأشخاص مقابل أرباح شهرية نظير توظيفها لهم فى الاستثمار العقارى.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات عقب تقدم 3 أشخاص بسوهاج ببلاغات يتهمون فيها أحد الأشخاص " مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج "بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1,125,000) مليون ومائة خمسة عشرون ألف جنيه، لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.