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ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع

السبت، 11 مايو 2019 11:17 ص
ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبى فى ضبط 919 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 152 حالة ضرائب عامة، وكشف 79 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و11 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و13 قضية فى مجال الجمارك، وضبط 210 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و134 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 2 مليار و368 مليونا و630 ألفا و470 جنيها وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتم التصالح فى 153 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 379 ألفا و695 جنيها. 

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 10 قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال - اختلاس مال عام وتربح - احتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع - رشوة وإستغلال نفوذ مزعوم".. بقيمة بلغت (67,304,210) جنيهات مصرية، و1,234,700 عملات أجنبية مختلفة.

وتمكنت مباحث الكهرباء من ضبط 65706 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 55,670,008 جنيهات.

 


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