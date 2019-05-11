صور ..نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات أخر العام.. وإنطلاق الامتحانات بآداب طنطا

أسيوط ـ محمود عجمى ومصطفى ضرة

أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم، على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب خلال أدائهم امتحانات نهاية العام الجارى 2018/2019، والتى تأتى متزامنة مع صيام شهر رمضان الكريم، ومتابعة التزام كافة الكليات بتنفيذ توجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بشأن العمل على تهيئة الظروف داخل اللجان للتيسير على الطلاب والحفاظ على هدوئها وانتظامها، وتوفير ببيئة صحية ملائمة تشمل جودة التهوية والإضاءة وتتضمن تواجد أطقم طبية داخل اللجان مزودين بوسائل ومعدات طبية لإسعاف الحالات الطارئة مع تواجد سيارات إسعاف خارج اللجان فى حال الحاجة إلى نقل أى حالة مرضية لمستشفيات أسيوط الجامعية.

جاء ذلك خلال جولة نائب رئيس الجامعة لتفقد اللجان بكلية الفنون الجميلة، مع أول أيام امتحانات نهاية العام الجامعى، وذلك بحضور الدكتور محمد ثابت بدارى عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الحكم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمى الحفناوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومديرى الإدارات المختصة.

وقال نائب رئيس جامعة أسيوط، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية التى من المقرر أن تجرى خلال الفترة القادمة داخل لجان امتحانات مختلف الكليات، وذلك لمتابعة حسن سير عملية الامتحانات وانتظامها، ومراجعة تنفيذ الخطة الموضوعة بهذا الشأن، مؤكداً على ضرورة تواجد السادة العمداء داخل اللجان وأساتذة المواد الممتحن فيها، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وحل أى مشكلة طارئة خلال انعقاد اللجان.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ثابت، أن عملية الامتحانات بدأت اليوم بالكلية بانعقاد امتحانات لنحو 250 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الإعدادى، وذلك بمختلف أقسام الكلية والتى سوف تمتد لكافة الفرق الدراسية خلال الأسابيع القادمة .

ومن جانب أخر تفقد الدكتور ممدوح المصري عميد كليه الآداب جامعه طنطا، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للوقوف على انتظام الامتحانات، رافقه الدكتور أحمد العربى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لتسهيل أى عقبات لتوفير وخلق مناخ ملائم للطلاب.

وأشار الدكتور ممدوح المصري إلى أن الكلية استعدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية لمتابعة أعمال الصيانة الدورية لجميع المدرجات والقاعات استعداداً لإجراء الإمتحانات بالكلية.

وشدد عميد الكليه على توفير كافه سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، وتشغيل المراوح لتخفيف درجة حرارة الجو والتيسير على الطلاب أثناء الامتحان.



امتحانات جامعة طنطا



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات