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صور.. ميليشيا الحوثى تبدأ فى الانسحاب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة

السبت، 11 مايو 2019 11:41 م
صور.. ميليشيا الحوثى تبدأ فى الانسحاب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة انسحاب الحوثيين من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة
كتب رويترز - محمود رضا الزاملى
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بدأت ميليشا الحوثى فى اليمن، سحب قواتها من ميناء الصليف فى محافظة الحديدة، بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة، وكان متعثرا منذ شهور، وأبرزت وكالة "رويترز" صورا من داخل ميناء الحديدة اليمنى للحظة انسحاب سيارات تحمل جنودا وعتاد عسكرية،  لكن وزير الإعلام اليمنى رفض انسحاب جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران بوصفه "مسرحية" تهدف إلى "تضليل المجتمع الدولي".

ولم تؤكد الأمم المتحدة، بعد هذا التحرك الذى يعد أول خطوة كبيرة فى تنفيذ الاتفاق الذى توصلت إليه الحكومة اليمنية، والحوثيون الموالون لإيران العام الماضى، ويقضى بوقف إطلاق النار وسحب القوات من الحديدة، التى تعد شريان حياة لملايين اليمنيين.

وغادرت عددا من السيارات تقل مقاتلين من الحوثيين مسلحين بقذائف صاروخية (ار.بى .جي) ومدافع آلية من ميناء الصليف، وكان فى الميناء سفينتين راسيتين بالميناء وتسير العمليات فيه بشكل طبيعي.

ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة (1)
ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة 

 

ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة (2)
ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة

 

ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة (3)
ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة 

 

ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة (4)
ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة 

 

ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة (5)
ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة 

 

ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة (6)
ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة

 

ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة (7)
ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة 

 

ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة (8)
ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة 

 

ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة (9)
ميليشيا الحوثى تنسحب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة 

 

 


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