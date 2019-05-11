صور .. محافظ الغربية يتابع إنتظام سير إمتحانات الشهادة الإعدادية

الغربيه - محمد طارق

تابع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إنتظام سير إمتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها صباح اليوم لتفقد لجان الإمتحانات.

حيث قام بالمرور على لجنة مدرسة المنشاوى الإعدادية بنات، والتى تضم 6 لجان لإمتحان 174 طالبة، ومدرسة نوتردام الإعدادية بنات، والتى تضم 4 لجان لإمتحان 87 طالبة.

وإطمئن المحافظ خلال تفقده اللجان، على سير الإمتحانات فى سهولة ويسر وكذا تواجد المراقبين والملاحظين والمشرفين على الإمتحانات لضمان الإلتزام والإنضباط داخل اللجان لتوفير أجواء المنافسة العادلة بين الطلاب لتحقيق التميز للطالب المتفوق، وأيضاً وجود عناصر التأمين الكافية خارجها موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الإمتحانات، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالإلتزام بأعلى درجات الدقة أثناء عملية التصحيح.

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 70 ألف و615 طالب وطالبة، يؤدون الإمتحان فى 372 لجنة على مستوى المحافظة مقسمين إلى 361 لجنة حكومية و5 لجان خاصة و6 لجان لغات.



محافظ الغربية يتفقد امتحانات الشهاده الإعدادية



محافظ الغربيه يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية



محافظ الغربيه يتفقد امتحانات الشهاده الإعدادية



محافظ الغربيه يتفقد امتحانات الشهاده الإعدادية