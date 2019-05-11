صور.. شباب قرية الصنافين بالشرقية يفطرون الصائمين على الطريق الإقليمى

الشرقية - فتحية الديب

فى لافتة طيبة قام 25 شابًا من أبناء قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، يطلق عليهم الأهالى بالقرية اسم "لمسة خير" بالتطوع بإفطار الصائمين على الطريق الإقليمي، بنطاق محافظة الشرقية.



وقال"محمد ندرين" أحد الشباب المتطوعين، أنهم مجموعة شباب دفعهم حب الخير والعمل التطوعى على شراء البلح والتمر والعصائر من بعضهم، ويحرصون ساعة قرأن المغرب للتواجد بشكل يومى على الطريق الإقليمى بالقرب من كارتة الصنافين، المنشئ حديثا لإفطار الصائمين من خلال إعطائهم العصاير والبلح والتمر والمولوتو، وهم فى سيارتهم.

وتابع: أنهم مستمرون فى إفطار الصائمين على الطريق، حتى نهاية الشهر الكريم، لأن الطريق سريع ولا يوجد عليه أى محال أو كافتريات لشراء الأطعمة منها.