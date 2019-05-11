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السبت، 11 مايو 2019 09:31 م
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صور..احتجاجات فى ألبانيا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

السبت، 11 مايو 2019 09:00 م
صور..احتجاجات فى ألبانيا للمطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة مظاهرات ألبانيا
تيرانا أ ش أ
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شهدت العاصمة الألبانية ، اليوم السبت ، مظاهرات مطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة فى البلاد.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، مشيرة إلى أن المتظاهرين احتشدوا أمام مقر رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدى راما للمطالبة باستقالة الحكومة، مما دفع السلطات بإرسال تعزيزات أمنية، اندلعت على إثرها اشتباكات وأعمال عنف.

وكان الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية قد حذرا المعارضة فى ألبانيا من استخدام العنف أو التحريض عليه، كما طالبا المعارضة بالجلوس على طاولة المحادثات لإنهاء الأزمة الراهنة فى العاصمة تيرانا، وذلك عقب المظاهرات التى اندلعت خلال شهر أبريل الماضى وأسفرت عن إصابة خمسة من رجال الشرطة .

وتعتبر دولة ألبانيا إحدى دول إقليم البلقان الواقعة بجنوب شرق أوروبا، حيث تنتشر فيها الغابات، علما بأنها تشكل أكثر من ثلث أراضيها.

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