video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاب مصرى ينافس فى انتخابات البرلمان الأوربى..ودعوات للجالية المصرية بمساندته

السبت، 11 مايو 2019 10:53 ص
شاب مصرى ينافس فى انتخابات البرلمان الأوربى..ودعوات للجالية المصرية بمساندته المصرى "ميسرة سليمان" المرشح لانتخابات البرلمان الأوروبى
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

ينافس الشاب "ميسرة سليمان" أحد شباب المصريين بالخارج المقيمين بالنمسا، فى انتخابات البرلمان الأوروبى.

يذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبى ستُجرى يوم الأحد الموافق 26 مايو المقبل، ومن الممكن أن يقوم كل فرد بالتصويت فى مكان الاقتراع المحدد له حسب محل إقامته.

ووجه عدد من أبناء الجالية المصرية فى النمسا الدعوات للمصريين المقيمين بانتخاب ميسرة سليمان، موجهين باختيار حزب الشعب فى أعلى ‏القائمة ÖV، وبعد ذلك يكتب فى نفس ‏السطر ‏"Soliman“ فى الخانة الخالية، حتى يحصل على أكبر عدد من الأصوات يمكّنه من الفوز بمقعد فى البرلمان.

 
WhatsApp Image 2019-05-11 at 10.02.02 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-05-11 at 10.02.05 AM
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفد من البنك الدولى يبحث مع مصر التعاون فى مجالات الهجرة والمغتربين

الهجرة: المساعى مستمرة لبحث مطالب "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

الثقافة والهجرة والتضامن والآثار تخطط للاحتفال بشهر الحضارة المصرية فى بكندا

"الهجرة" تتواصل مع الجالية المصرية بالسعودية لحل أزمة صيادين مصريين فى ينبع

النمسا

المصريين فى الخارج

البرلمان الاوروبى

مقعد البرلمان الاوروبى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة