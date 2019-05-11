وذكرت القوات الجوية الهندية - في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية - أن المارشال الجوي إيه إس بوتولا مثل سلاح الجو الهندي خلال مراسم تسلم أول مروحية "أباتشي إيه إتش-64 إي"، التي أقيمت أمس في منشأة إنتاج تابعة لبوينج، مشيرة إلى أن ممثلين عن الحكومة الأمريكية حضروا المراسم.

وأضاف البيان أن إضافة مروحيات "أباتشي إيه إتش-64 إي" تعد خطوة هامة نحو تحديث أسطول مروحيات سلاح الجو الهندي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المروحيات لتلائم المتطلبات المستقبلية للقوات الجوية الهندية وسيكون لها قدرة كبيرة في المناطق الجبلية.

وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو الهندي وقع عقدا مع الحكومة الأمريكية وبوينج في سبتمبر عام 2015 لشراء 22 مروحية أباتشي، ومن المقرر أن يتم شحن الدفعة الأولى من المروحيات إلى الهند في يوليو القادم.