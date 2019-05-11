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رويترز : اتهام رجل من نورث كارولاينا بقتل المخرج بارى كرين عام 1985

السبت، 11 مايو 2019 02:59 م
رويترز : اتهام رجل من نورث كارولاينا بقتل المخرج بارى كرين عام 1985 الشرطة الامريكية ارشيفية
رويترز
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 قال الادعاء الأمريكي إن اتهاما وجه لرجل من ولاية نورث كارولاينا في قضية قتل المخرج الشهير ولاعب البريدج المتمكن باري كرين الذي عثر عليه مقتولا في منزله في لوس انجليس في عام 1985.

جاء اعتقال الرجل بعد أكثر من 30 عاما اكتنف فيها الغموض جريمة قتل كرين الذي تعرض للضرب والخنق. ويشتهر كرين بأعمال ناجحة في الستينات والسبعينات والثمانينات مثل مسلسات "مهمة مستحيلة" (ميشن إمبوسيبل) ومسلسلي (دالاس) و(هاواي فايف-أو).

وقالت إدارة شرطة لوس انجليس في بيان أمس الجمعة إنه تبين تورط المشتبه به، الذي يدعى إدوارد هيات ويبلغ من العمر 52 عاما، بعد إعادة إجراء اختبار لحمض نووي ضمن الأدلة العام الماضي.

وأضافت "في الثامن من مارس آذار 2019 سافر محققو (قسم السرقات وجرائم القتل) إلى نورث كارولاينا وقابلوا هيات الذي أقر في المقابلة بقتل باري كرين".

وسيواجه هيات حكما بالسجن المؤبد في حالة إدانته.

وعثرت خادمة على جثة كرين في مرأب منزله في الخامس من يوليو تموز 1985 ملفوفة بملاءات وهناك سلك هاتف يحيط بعنقه. وتوصل التشريح إلى أنه ضُرب حتى الموت بتمثال كبير من الخزف.

 


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