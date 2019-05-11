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روسيا تستخرج 10 لوحات لفنان شهير غرقت مع أول سفينة عبرت قناة السويس

السبت، 11 مايو 2019 11:24 م
روسيا تستخرج 10 لوحات لفنان شهير غرقت مع أول سفينة عبرت قناة السويس استخراج 10 لوحات فى روسيا
كتب محمد عبد العظيم
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بدأت روسيا فى حملة موسعة من أجل استخراج عدد من اللوحات داخل باخرة "الجنرال كوتسيبو" الغارقة فى القرن الـ19 قرب شبه جزيرة القرم، حيث يوجد على متنها 10 لوحات فنية للرسام الشهير إيفان أيفازوفسكى. 

ويدرس طاقم بعثة "نيبتون" إمكانية استخراج اللوحات من الباخرة المدنية التى غرقت عام 1895 جراء تصادمها مع سفينة أخرى عسكرية، وتقع على عمق 40 مترا على بعد 12 ميلا بحريا عن رأس "تارهان كوت" غربى شبه الجزيرة.

انقاذ 10 لوحات غرقت مع أول سفينة عبرت قناة السويس

انقاذ 10 لوحات غرقت مع أول سفينة عبرت قناة السويس

ويخشى طاقم "نيبتون" من أن اللوحات التى يفترض أنها بريشة الفنان الروسى أيفازوفسكى قد تتضرر إلى درجة يتعذر إصلاحها أثناء رفعها من الماء، ولهذا السبب أجل أعضاء الطاقم عملية رفعها حتى شهر يونيو على أقل التقدير، وقال رئيس البعثة رومان دوناييف، أن اللوحات وعددها 10 مغطاة بطبقة سميكة تحميها من التضرر كمادة حافظة، وذلك وفق وسائل إعلام روسية.

يذكر أن الباخرة "الجنرال كوتسيبو" دخلت التاريخ، إذ كانت السفينة الأولى التى عبرت قناة السويس خلال افتتاحها يوم 17 نوفمبر من العام 1869، وأوفدت السلطات الروسية حينذاك الرسام أيفازوفسكى، صاحب لوحة "الموجة التاسعة" المشهورة عالميا، إلى "الجنيرال كوتسيبو" خصيصا ليوثق لحظة عبور الباخرة قناة السويس فى لوحاته. ويفترض أنه أهدى مجموعة من لوحاته لطاقم البارجة.

 

 


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