خطوات تساعدك فى تغير اسم طفلك بالسجل المدنى.. تعرف عليها

كتب – أحمد عبد الهادى

تغيير اسم الطفل أصبح الآن أمرا فى غاية الصعوبة ومشكلة تواجه العديد من الآباء والأمهات، فقد يوافق أحدهما على الاسم فى البداية إرضاء للآخر، ولكن تأتى بعد ذلك الخلافات على الاسم وربما يكون الدافع لتغيير الاسم احتواءه على خطأ إملائى أو مخالفته للقيم والمعايير المجتمعية أو لأى سبب آخر.

وفى السطور التالية يرشدك" اليوم السابع" إلى 5 خطوات تساعدك فى تغير اسم طفلك بالسجل المدنى وهى:

الذهاب إلى السجل المدنى التابع للمنطقة الذى تسكن به أنتِ وزوجتك.

- تحضير أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر الخاصة بطفلك.

إحضار شهادة ميلاد الأب والأم وكذلك البطاقة الشخصية.

قسيمة الزواج وضرورة حضور الزوج والزوجة معًا لعملية تغير الاسم.

الذهاب مبكرًا لملء بيانات تغيير اسم الطفل والتى بعدها يجب على الزوج والزوجة التوقيع على إقرار أمام مدير مكتب السجل المدنى بتغير اسم الطفل ثمّ يتم تدوين البيانات بمعرفة الأبوين ويدون فيه الاسم القديم والاسم الجديد.

بعد ذلك يبدأ السجل المدنى فى إرسال هذه الأوراق بعد استيفائهما إلى مصلحة الأحوال المدنية التى تقوم بدورها بإرسالها إلى المحكمة التابعة لمكان السكن لإصدار حكم بتغيير الاسم.

وتستغرق العملية السابقة من 3 أسابيع إلى شهر ثمّ تعود بيانات طفلك الجديد إلى مكتب السجل المدنى التابع لمحل الاقامة، وبعدها يحصل الأب من السجل المدنى على نموذج تغيير اسم الطفل ويتقدم به لمصلحة الأحوال المدنية حيث يتم تغيير الاسم على أجهزة الحاسب الآلى ويستخرج الأب شهادة ميلاد الطفل بالاسم الجديد.

وفي حالة تجاوز سنّ الطفل 7 سنوات وحتي مرحلة المراهقة و الشباب يجب عليه عمل فيش وتشبيه يتطلب:

شراء صحيفة الحالة الجنائية من أقرب مركز شرطة . استخراج صحيفة الحالة الجنائية يتم التوجه إلي السجل المدني مع إحضار صورة البطاقة بالكمبيوتر .